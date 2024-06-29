Правительство России разрешило экспорт бензина на июль

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило экспортировать бензин в июле, следует из постановления кабинета министров, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, запрет на поставки бензина за рубеж не будет действовать до 31 июля.

"Предпринятые ранее меры по регулированию экспорта доказали свою эффективность, позволили насытить внутренний рынок. Поэтому Правительством было принято решение продлить приостановку временного запрета на экспорт бензина еще на месяц начиная с 1 июля", - сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он отметил, что на внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением.

Как сообщалось, с 1 марта был введен запрет на экспорт бензина сроком на полгода, то есть, до конца августа. Однако на фоне насыщения внутреннего рынка и опасений о затоваривании НПЗ, запрет был снят с конца мая до 30 июня включительно, ограничения на июль и август оставались.

Запрет не распространялся на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства - члены Евразийского экономического союза, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Вместе с тем, правительство было обеспокоено "серым экспортом" - это вывоз из страны топлива, купленного на бирже, за которое выплачен демпфер из бюджета РФ. Так, вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что дефицита топлива в стране нет, но нужны меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, том числе через территорию ЕАЭС. В настоящее время действует повышенная экспортная пошлина на экспорт топлива для компаний, не относящихся к производителям - в размере 50 000 руб./тонна.