Биржевые цены на бензин на уходящей неделе достигли максимумов 2024 г.

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин на уходящей неделе достигли локальных максимумов текущего года после почти непрерывного роста в течение последнего месяца. Участники рынка по-прежнему обуславливают такой тренд опасениями дефицита предложения топлива ввиду пролонгации разрешения на экспорт бензина.

Как свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), по итогам уходящей недели стоимость 92-го бензина выросла на 5,7%, до 56 101 руб./т, 95-го - на 7,5%, до 65 229 руб./т. Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России.

Практически непрерывный рост цен на бензины продолжается с начала июня. За этот период цены на Аи-92 взлетели на 22,8%, на Аи-95 - на 31,3%.

Однако участники рынка ждут изменения ситуации в июле, надеясь на увеличение переработки и рост объема биржевых продаж. Источник в отрасли сообщил "Интерфаксу", что в последние дни июня большинство вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) изменили планы загрузки своих нефтеперерабатывающих заводов на следующий месяц, значительно увеличив объемы.

Минэнерго РФ в пятницу сообщило, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов России стабильная: "Текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон, сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется".

В ведомстве подчеркнули, что ожидают роста производства бензина в третьей декаде июля на 15-20 тыс. тонн за счет возобновления работы двух НПЗ, расположенных в южной и средней частях России, завершающих свои плановые ремонты.

Как сообщалось, правительство РФ с 1 марта 2024 г. ввело временный запрет на экспорт бензина сроком на полгода - по 31 августа. Однако 20 мая эмбарго на вывоз бензина из России было приостановлено по причине риска затоваривания внутреннего рынка. Сначала правительство разрешило экспорт бензинов до 30 июня, затем продлило это решение до 31 июля. Экспортировать бензин, согласно постановлению кабмина, могут только производители топлива, непроизводителям вывоз бензина за границу запрещен.