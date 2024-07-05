Лицензия на Южно-Русское месторождение переоформлена на "русифицированную" компанию

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Лицензия на Южно-Русский участок углеводородов переведена с АО "Севернефтегазпром" на ООО "Севернефтегазпром", созданное в рамках "русификации" владения проектом.

Новая лицензия оформлена 2 июля, она будет действовать до 31 декабря 2043 года, сообщается в материалах реестра участков недр и лицензий.

Южно-Русское нефтегазовое месторождение расположено в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, введено в эксплуатацию в октябре 2007 года. Запасы газа по категории A+B+C1+C2 составляют более 1 трлн кубометров.

2 июля в ЕГРЮЛ были зарегистрированы новые юридические лица для "русификации" СП "Газпрома" с Wintershall Dea и OMV по разработке Южно-Русского месторождения. Речь идет об ООО "Севернефтегазпром", ООО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" и ООО "Газпром ЮРГМ Девелопмент".

Компании группы "Газпром" в новых ООО получили доли, аналогичные своему прежнему участию. Доли, эквивалентные участию иностранцев, записаны на сами новые компании. Затем доли в "Севернефтегазпроме", "Газпром ЮРГМ Девелопмент" и "Газпром ЮРГМ Трейдинг", которые находятся на балансе этих обществ, подлежат оценке и предлагаются "СОГАЗу" к приобретению по рыночной стоимости в порядке, определенном правительством.

Аналогичным образом были зарегистрированы компании для "русификации" другого СП "Газпрома" с иностранными компаниями - по разработке отдельных блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Речь идет об ООО "Ачимгаз", ООО "Ачим Девелопмент" и ООО "Ачим Сбыт". Доли в них, которые перейдут на баланс создаваемых ООО, подлежат оценке и предлагаются к продаже ООО "Газовые Технологии". В 2023 году "дочку" с таким названием учредил в Санкт-Петербурге банк "Россия".

Средства, вырученные от продажи долей в капиталах всех названных ООО, будут зачислены покупателями на счета типа "С", открытые для бывших иностранных акционеров в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года.