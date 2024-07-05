Комитет Думы предложил сдвинуть на 2 недели внесение федерального бюджета в парламент

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в пятницу одобрил поправку в Бюджетный кодекс (БК), по которой крайний срок внесения в парламент проекта федерального бюджета на очередную трехлетку в 2024 г. сдвигается на две недели - с 15 сентября на 1 октября.

"Мы закончили обсуждение очень серьезных поправок, связанных с налоговым законодательством. Совершенно очевидно, что вопрос требует очень серьёзной, детальной проработки уже с точки зрения бюджетов всех уровней, поэтому необходимы большие сроки. Предлагается дать возможность правительству внести бюджет в срок не до 15 сентября, а до 1 октября, то есть дать им дополнительные две недели, чтобы проанализировать все эти вопросы, как они будут влиять на ситуацию, в том числе и в рамках прогноза по социально-экономическому развитию", - сказал в ходе заседания комитета по бюджету его руководитель Андрей Макаров.

"Это связано с тем большим объемом налоговых изменений, которые у нас происходят и которые влияют на бюджеты всех уровней", - добавил депутат. Он уточнил, что аналогичное продление срока внесения было и в 2023 г., но по другим причинам. Необходимость переноса срока в 2023 г. была связана с особенностями планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по предотвращению влияния геополитической обстановки. Аналогичный перенос сроков внесения бюджета был и в 2022 г.

Согласно действующей на данный момент ст. 192 Бюджетного кодекса РФ правительство вносит на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект федерального закона о федеральном бюджете не позднее 15 сентября текущего года. Эта дата была установлена в период пандемии, тогда как ранее в течение многих лет проект бюджета вносился в срок до 1 октября. Также, по закону, ЦБ вносит в Госдуму основные направления ДКП не позднее дня истечения предельного срока внесения проекта федерального бюджета.