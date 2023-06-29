Срок внесения федерального бюджета в Думу могут вновь сдвинуть на две недели

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Крайний срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на очередную трехлетку в 2023 году может быть вновь сдвинут на две недели – с 15 сентября на 1 октября.

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс подготовил Минфин РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа. По его словам, необходимость переноса срока связана с особенностями планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по предотвращению влияния геополитической обстановки.

"Установить, что в 2023 г. правительство РФ вносит на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" не позднее 1 октября 2023 года", - говорится в поправках. Документ планируется рассмотреть на комитете Госдумы по бюджету в очередную пленарную неделю, которая начнется 10 июля.

Аналогичный перенос сроков внесения бюджета был и в 2022 г. Только Госдума успела принять соответствующие поправки, а Совет Федерации не успел одобрить этот закон, в итоге верхняя палата парламента утвердила поправки только в конце сентября, когда формально срок внесения бюджета был пропущен.

Согласно действующей на данный момент ст. 192 Бюджетного кодекса РФ правительство вносит на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект федерального закона о федеральном бюджете не позднее 15 сентября текущего года. Эта дата была установлена в период пандемии, тогда как ранее в течение многих лет проект бюджета вносился в срок до 1 октября. По закону ЦБ вносит в Госдуму основные направления ДКП не позднее дня истечения предельного срока внесения проекта федерального бюджета. То есть, в случае принятия поправок Минфина, в 2023 г. основные направления ДКП будут внесены также до 1 октября, а не до 15 сентября, как это установлено в законе.