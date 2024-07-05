Поиск

На льготные кредиты для модернизации сетей связи из бюджета могут выделить 36 млрд рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В России могут ввести льготное кредитование операторов связи на модернизацию сетей передачи данных и инфраструктуры доступа, а также строительство сетей 5G может, на это из федерального бюджета планируется выделить в 2025-2030 годах 36 млрд рублей.

Такие параметры предлагается предусмотреть в федеральном проекте "Развитие инфраструктуры доступа населения к сети Интернет" нацпроекта "Экономика данных", говорится в презентации Минцифры, с которой ознакомился "Интерфакс".

Глава Минцифры Максут Шадаев в мае говорил, что министерство прорабатывает вопрос льготного кредитования телеком-операторов на модернизацию сетей связи в городах, и эту меру планируется включить в нацпроект "Экономика данных". Он отмечал, что без льготных кредитов операторы не смогут поддерживать высокие темпы развития сетей с учетом текущих кредитных ставок.

Льготные кредиты операторам предлагается выделять на модернизацию сетей связи - как фиксированной, так и мобильной, а также развитие сетей 5G. Причем речь, в первую очередь, о крупных городах, где высокая нагрузка на сети из-за большого использования "тяжелого" трафика. Условием предоставления льготных кредитов будет использование отечественного оборудования, уточнил Шадаев.

В рамках указанного федерального проекта также предлагается профинансировать создание низкоорбитальной спутниковой группировки обеспечения ШПД в интернет (292 космических аппарата) на сумму 116 млрд рублей. Базовым сценарием реализации проекта также предполагается выделение из бюджета 110 млрд рублей на строительство 8 геостационарных спутников обеспечения телерадиовещания для замены действующих аппаратов с закончившимся сроком эксплуатации.

Общий объем финансирования федерального проекта по консервативному сценарию планируется в размере 116 млрд рублей, по базовому - 281,6 млрд рублей.

Президент Владимир Путин в сентябре 2023 года поручил правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Основные параметры нового национального проекта планировалось подготовить до 1 июня 2024 года, говорил ранее Шадаев. Все новые нацпроекты должны быть сформированы к 1 сентября, к декабрю под них будет определено финансирование, говорил в мае премьер-министр Михаил Мишустин.

Владимир Путин Максут Шадаев Минцифры Михаил Мишустин 5G
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доля расходов на потребление в ВВП России в I квартале снизилась на 2,7 п.п., до 73%

Военная операция на Украине

В ЛНР в результате обстрела Первомайска пострадали семь человек

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья

Путин считает, что на Украине нужно не перемирие, а окончательное завершение конфликта

Путин считает, что на Украине нужно не перемирие, а окончательное завершение конфликта

Орбан рассказал Путину "о своих недавних встречах в Киеве"

Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

Экспортеры назвали Турцию основным покупателем зерна РФ в прошлом сельхозгоду

Экспортеры назвали Турцию основным покупателем зерна РФ в прошлом сельхозгоду

Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });