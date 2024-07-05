На льготные кредиты для модернизации сетей связи из бюджета могут выделить 36 млрд рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В России могут ввести льготное кредитование операторов связи на модернизацию сетей передачи данных и инфраструктуры доступа, а также строительство сетей 5G может, на это из федерального бюджета планируется выделить в 2025-2030 годах 36 млрд рублей.

Такие параметры предлагается предусмотреть в федеральном проекте "Развитие инфраструктуры доступа населения к сети Интернет" нацпроекта "Экономика данных", говорится в презентации Минцифры, с которой ознакомился "Интерфакс".

Глава Минцифры Максут Шадаев в мае говорил, что министерство прорабатывает вопрос льготного кредитования телеком-операторов на модернизацию сетей связи в городах, и эту меру планируется включить в нацпроект "Экономика данных". Он отмечал, что без льготных кредитов операторы не смогут поддерживать высокие темпы развития сетей с учетом текущих кредитных ставок.

Льготные кредиты операторам предлагается выделять на модернизацию сетей связи - как фиксированной, так и мобильной, а также развитие сетей 5G. Причем речь, в первую очередь, о крупных городах, где высокая нагрузка на сети из-за большого использования "тяжелого" трафика. Условием предоставления льготных кредитов будет использование отечественного оборудования, уточнил Шадаев.

В рамках указанного федерального проекта также предлагается профинансировать создание низкоорбитальной спутниковой группировки обеспечения ШПД в интернет (292 космических аппарата) на сумму 116 млрд рублей. Базовым сценарием реализации проекта также предполагается выделение из бюджета 110 млрд рублей на строительство 8 геостационарных спутников обеспечения телерадиовещания для замены действующих аппаратов с закончившимся сроком эксплуатации.

Общий объем финансирования федерального проекта по консервативному сценарию планируется в размере 116 млрд рублей, по базовому - 281,6 млрд рублей.

Президент Владимир Путин в сентябре 2023 года поручил правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Основные параметры нового национального проекта планировалось подготовить до 1 июня 2024 года, говорил ранее Шадаев. Все новые нацпроекты должны быть сформированы к 1 сентября, к декабрю под них будет определено финансирование, говорил в мае премьер-министр Михаил Мишустин.