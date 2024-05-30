Минцифры обсуждает возможность льготного кредитования операторов на модернизацию сетей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минцифры прорабатывает возможность введения льготных кредитов для телеком-операторов на модернизацию сетей связи в городах, сообщил глава министерства Максут Шадаев на конференции "Телеком: перезагрузка".

По его словам, Минцифры понимает, что без льготных кредитов операторы не смогут поддерживать высокие темпы развития сетей с учетом текущих кредитных ставок.

"Сейчас такой меры поддержки у них (операторов - ИФ) нет, но мы ее заявляем как приоритетную. Мы сейчас считаем, обосновываем, ищем дописточники под это", - сказал министр.

Он предположил, что ставка по льготным кредитам может составить в районе 5-7%.

Министр уточнил, что предоставление льготных кредитов операторам планируется на модернизацию сетей связи - как фиксированной, так и мобильной, а также развитие сетей 5G.

Причем речь, в первую очередь, о крупных городах, где высокая нагрузка на сети из-за большого использования "тяжелого" графика, "регионы - не в первых приоритетах".

"Регионы больше думают про территориальную доступность, чтобы во всех удаленных населенных пунктах, территориях, на дорогах - везде был быстрый интернет. А вопрос увеличения скорости, пропускной способности - регионы это как свою проблему не чувствуют", - пояснил министр.

Условием предоставления льготных кредитов будет использование отечественного оборудования, уточнил глава Минцифры.

Предполагается, что эта мера войдет в нацпроект "Экономика данных", отметил Шадаев. Он напомнил, что все нацпроекты с учётом приоритетов должны быть доработаны до конца лета.