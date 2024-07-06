В результате обстрела ВСУ Херсонской области пострадали три человека

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Три человека пострадали после атаки поселка в Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа был атакован FPV-дроном. "Ранены женщина и двое мужчин", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что все пострадавшие госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Сальдо также сообщил, что несколько населенных пунктов левобережья Херсонской области подверглись обстрелом, выпущено более 40 артиллерийских снарядов и использовано пять дронов. Повреждения получили жилые и нежилые строения.