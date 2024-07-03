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Два человека погибли при атаке дронов в Херсонской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, один получил ранения после атаки дронов ВСУ на хлебопекарню в Алешках (Херсонская область), сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, атака на хлебопекарню была совершена с помощью FPV-дронов, здание получило повреждения. Затем удар был нанесен по тушившим пожар работникам предприятия. "Погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что одна пострадавшая сотрудница госпитализирована. Ударом ВСУ повреждено единственное предприятие, которое производит хлеб и хлебобулочные изделия в городе, добавил Сальдо.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Владимир Сальдо ВСУ Херсонская область
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