Два человека погибли при атаке дронов в Херсонской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, один получил ранения после атаки дронов ВСУ на хлебопекарню в Алешках (Херсонская область), сообщил в среду губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, атака на хлебопекарню была совершена с помощью FPV-дронов, здание получило повреждения. Затем удар был нанесен по тушившим пожар работникам предприятия. "Погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что одна пострадавшая сотрудница госпитализирована. Ударом ВСУ повреждено единственное предприятие, которое производит хлеб и хлебобулочные изделия в городе, добавил Сальдо.