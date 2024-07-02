Женщина погибла в Херсонской области в результате обстрела, ее муж тяжело ранен

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пожилая женщина погибла в Херсонской области после обстрела со стороны ВСУ, ее супруг получил тяжелые ранения, сообщил во вторник председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"75-летняя женщина и ее муж получили тяжелейшие ранения. Хотя обстрел продолжался, медики скорой сделали все, чтобы спасти жизни людей. К сожалению, женщина практически сразу скончалась. Ее супруг чудом выжил", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале.

Премьер уточнил, что удар был нанесен из миномета по поселку Горностаевка. Мина взорвалась рядом с автомобилем, в котором ехали пенсионеры.