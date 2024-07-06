Кровля обрушилась после ЧП на канализационной станции в Волгограде

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Обрушение кровли произошло после ЧП на канализационной станции в Карасноармейском районе Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее в субботу сообщалось об обрушении несущих конструкций канализационной станции в Волгограде. По данным "Концессий водоснабжения" пострадали три человека. Во время инцидента на объекте работали восемь человек. Следователи сообщали о двух погибших.

Администрация области сообщала, что под завалами могут находиться три человека.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Предварительная причина ЧП - нарушения при производстве сварочных работ.