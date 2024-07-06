Резервуар с топливом потушили после атаки БПЛА в одном из районов Кубани
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава администрации Павловского района Роман Парахин сообщил о ликвидации пожара, возникшего после атаки БПЛА на резервуары с топливом.
"Пожар после атаки БПЛА на резервуары с топливом ликвидирован. На месте остаются специалисты соответствующих ведомств", - написал Парахин в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось об атаке БПЛА на ряд объектов в нескольких муниципалитетах Краснодарского края.
В Ейске ПВО сбила вражеские БПЛА, зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов.
В станице Павловской атаку беспилотников также отразили, однако загорелись резервуары с топливом на нефтебазе.
Также возгорание резервуара с топливом произошло в станице Ленинградской.
По предварительной информации, пострадавших нет.