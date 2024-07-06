Поиск

Резервуар с топливом потушили после атаки БПЛА в одном из районов Кубани

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава администрации Павловского района Роман Парахин сообщил о ликвидации пожара, возникшего после атаки БПЛА на резервуары с топливом.

"Пожар после атаки БПЛА на резервуары с топливом ликвидирован. На месте остаются специалисты соответствующих ведомств", - написал Парахин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА на ряд объектов в нескольких муниципалитетах Краснодарского края.

В Ейске ПВО сбила вражеские БПЛА, зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов.

В станице Павловской атаку беспилотников также отразили, однако загорелись резервуары с топливом на нефтебазе.

Также возгорание резервуара с топливом произошло в станице Ленинградской.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти восстановят здание канализационной станции после ЧП в Волгограде

Власти восстановят здание канализационной станции после ЧП в Волгограде

Что произошло за день: суббота, 6 июля

Три человека могут находиться под завалами канализационной станции в Волгограде

Два человека погибли при обрушении канализационной станции в Волгограде

В Бурятии произошло массовое отравление людей готовой едой

"Аэрофлот" отменит 7 рейсов из Москвы в воскресенье

"Аэрофлот" отменит 7 рейсов из Москвы в воскресенье

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана снова задержан

"Аэрофлот" перенес часть рейсов из Москвы в субботу из-за погодных условий

В России утвердили правила организации сопровождаемого проживания инвалидов

На Кубани горят резервуары с топливом после атак БПЛА

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });