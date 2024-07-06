Что произошло за день: суббота, 6 июля

Отмена рейсов "Аэрофлота", обрушение канализационной станции в Волгограде, отказ российских борцов от участия в ОИ-2024

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Аэрофлот" перенес часть рейсов с вылетом в субботу и отменил семь запланированных на воскресенье рейсов для "максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий".

- Почти 50% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы в пятницу. В Подмосковье ураган повалил 123 дерева в 22 городских округах.

- В Волгограде обрушились несущие конструкции канализационной станции, на объекте работали восемь человек. Известно о двух погибших, под завалами могут находиться три человека. Возбуждено уголовное дело.

- Резервуар с топливом потушили после атаки БПЛА в Павловском районе Краснодарского края.

- Российские борцы не будут выступать на Олимпийских играх в Париже. Решение принято в связи с тем, что к соревнованиям не допущены несколько титулованных спортсменов.

- Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров снова был задержан после освобождения из-под административного ареста. По предварительным данным, среди совершивших 23 июня теракт в Дагестане боевиков был один из его сыновей.