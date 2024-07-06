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Корабли Северного флота РФ покинули Венесуэлу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Горшков" и танкер "Академик Пашин" завершили деловой заход в порт Ла-Гуайра Венесуэлы, сообщил Северный флот в субботу.

Корабли продолжили выполнять задачи по плану дальнего похода, сказано в сообщении пресс-службы флота.

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"Визит российских моряков продлился пять дней. За это время экипажи кораблей пополнили запасы пресной воды и продовольствия и отдохнули от несения ходовой вахты", - сообщила пресс-служба.

По ее данным, российские моряки приняли участие в военном параде по случаю Дня независимости Венесуэлы.

Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал Горшков", вышел в дальний поход 17 мая.

12 июня Северный флот сообщал о неофициальном визите на Кубу атомной подлодки "Казань", фрегата "Адмирал Горшков", танкера "Академик Пашин" и спасательного буксира "Николай Чикер". Отряд покинул порт Гавана 17 июня.

"Адмирал Горшков" - современный многоцелевой корабль. По официальным данным, он вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (Реутовское НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата - крылатые ракеты "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей").

Адмирал Горшков Академик Пашин Венесуэла
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