В Венесуэлу зашли корабли Северного флота РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский фрегат "Адмирал Горшков" с управляемым ракетным оружием и морской танкер "Академик Пашин" совершили заход в Венесуэлу, сообщил Северный флот во вторник.

"Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал Горшков" и среднего морского танкера "Академик Пашин" совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Деловой заход продлится несколько дней, после чего североморцы продолжат выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана", - сказано в сообщении.

Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал Горшков", вышел в дальний поход 17 мая.

12 июня Северный флот сообщал о неофициальном визите на Кубу атомной подлодки "Казань, фрегата "Адмирал Горшков", танкера "Академик Пашин" и спасательного буксира "Николай Чикер". Отряд покинул порт Гавана 17 июня.

"Адмирал Горшков" – современный многоцелевой корабль. По официальным данным, он вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (Реутовское НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата – крылатые ракеты "Калибр" ( концерн "Алмаз-Антей").