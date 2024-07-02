Поиск

В Венесуэлу зашли корабли Северного флота РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский фрегат "Адмирал Горшков" с управляемым ракетным оружием и морской танкер "Академик Пашин" совершили заход в Венесуэлу, сообщил Северный флот во вторник.

"Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал Горшков" и среднего морского танкера "Академик Пашин" совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Деловой заход продлится несколько дней, после чего североморцы продолжат выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана", - сказано в сообщении.

Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал Горшков", вышел в дальний поход 17 мая.

12 июня Северный флот сообщал о неофициальном визите на Кубу атомной подлодки "Казань, фрегата "Адмирал Горшков", танкера "Академик Пашин" и спасательного буксира "Николай Чикер". Отряд покинул порт Гавана 17 июня.

"Адмирал Горшков" – современный многоцелевой корабль. По официальным данным, он вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (Реутовское НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата – крылатые ракеты "Калибр" ( концерн "Алмаз-Антей").

Венесуэла Адмирал Горшков Северный флот ВМФ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго США продало 1 млн баррелей бензина из резерва

Забастовка в аэропорту Антальи продолжится до середины июля

Забастовка в аэропорту Антальи продолжится до середины июля

ЕС снизил импорт энергоносителей в I квартале в объемном и денежном выражении

ЕС снизил импорт энергоносителей в I квартале в объемном и денежном выражении

Минск обсудит с Москвой новые кредиты на импортозамещение в Белоруссии

Brent подорожала до $86,8 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июля

Байден осудил решение Верховного суда США по иммунитету экс-президента Трампа

Байден осудил решение Верховного суда США по иммунитету экс-президента Трампа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });