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Минобороны РФ сообщило об уничтожении семи дронов над Белгородчиной

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минобороны сообщило, что в субботу с 21:15 до 23:20 по Москве была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории России.

"Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Безымено после атак беспилотников полностью разрушены шесть частных домов. В Шебекинском городском округе в поле атакован дроном-камикадзе комбайн. Еще одним дроном поврежден фасад нежилого здания. В хуторе Мухин в результате атаки дрона повреждена линия газоснабжения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Вячеслав Гладков Белгородская область
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