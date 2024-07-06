ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Населенные пункты Белгородской области вновь подверглись атакам ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу вечером.

"Еще несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, в Грайворонском городском округе в селе Безымено после атак беспилотников полностью разрушены шесть частных домов. В Шебекинском городском округе в районе города Шебекино в поле атакован дроном-камикадзе комбайн. Водитель не пострадал, транспортное средство получило повреждения. Еще одним дроном поврежден фасад нежилого здания.

В хуторе Мухин Шебекинского городского округа в результате атаки дрона повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.