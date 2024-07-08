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Локализован лесной пожар под Геленджиком

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание в районе Голубой бездны в хуторе Джанхот города-курорта Геленджик, сообщает телеграм-канал министерства природных ресурсов Краснодарского края.

"Лесное возгорание в районе н.п. Джанхот локализовано в 23:50 по Москве (воскресенья - ИФ) на площади 5 га. Проводится комплекс мер по его ликвидации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в тушении задействовано 95 человек и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось о лесном пожаре в районе Голубой бездны в хуторе Джанхот. Площадь возгорания составляла около 7,5 га. Для его тушения использовался вертолет МЧС.

Геленджик МЧС
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