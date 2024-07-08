Площадь пожара в бухте Инал на Кубани увеличилась почти в 2 раза

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Площадь возгорания сухой растительности в лесу возле Центрального пляжа Бухты Инал Туапсинского района (Краснодарский край) увеличилась с 0,6 га до 1 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в понедельник.

На тушение пожара привлекаются порядка 80 человек и 12 единиц техники, информирует пресс-служба.

Ранее глава района Сергей Бойко сообщал, что отдыхающих эвакуируют из баз отдыха в бухте Инал, где спасатели тушат лесной пожар на площади 6 тыс. кв. метров.

Тушение осложняется сильным ветром.