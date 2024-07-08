Авиакомпания "Ямал" разъяснила инцидент с самолетом в "Пулково"

О задымлении двигателя по ошибке сообщил сотрудник аэропорта и вызвал аварийный расчет

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Информация о том, что двигатель самолета Superjet 100 задымился после посадки в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково", не соответствует действительности, сообщила авиакомпания "Ямал".

Речь идет о самолете, который 7 июля прилетел в Петербург из Салехарда рейсом №855. На борту было 86 пассажиров и четыре члена экипажа.

Как рассказали очевидцы, когда пассажиры выходили из самолета по трапу, специалист по наземному обслуживанию в аэропорту "Пулково", предположительно, заметил дым, выходящий из сопловой части двигателя, ошибочно воспринял его как пожар и вызвал аварийно-спасательный расчет аэропорта.

"Прибывшая пожарная команда аэропорта "Пулково", несмотря на отсутствие признаков возгорания двигателей, приступила к обработке обоих двигателей и шасси самолета пожарной пеной. В результате неслаженных действий исправный самолет был залит водой и пеной", - говорится в сообщении.

Из-за сложной конструкции турбовентиляторного двигателя при его выключении на земле возможно образование коксования, дымления в сопле двигателя, разъяснила авиакомпания. При эксплуатации этот процесс является стандартным и никаких дополнительных действий для его устранения не предусматривает.

"Все процедуры прошли в штатном режиме, отклонений не наблюдалось, каких-либо задымлений или перепадов температур не было, безопасности пассажиров ничего не угрожало", - доложил командир экипажа Максим Золотушников.

Авиакомпания проводит анализ ситуации и оценку причиненного ущерба.

Ранее Росавиация сообщила о задымлении двигателя самолета Superjet 100 авиакомпании "Ямал" после посадки в "Пулково" вечером 7 июля. Прибывшая аварийно-спасательная команда, согласно инструкции, применила пенные средства тушения. По предварительным данным, открытого пламени не наблюдалось, зафиксировано задымление. Росавиация проводит анализ случившегося.