Сотрудники "Пулково" видели пламя в двигателе самолета "Ямала"

Авиакомпания ранее опровергла сообщение о загоревшемся двигателей приземлившегося самолета

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Специалисты аэропорта "Пулково", которые на земле обслуживали прибывший 7 июля из Салехарда Superjet 100 авиакомпании "Ямал", при его осмотре увидели в двигателе открытое пламя, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково").

"Согласно инструкции о внештатных ситуациях была вызвана аварийно-спасательная команда для обеспечения безопасности пассажиров, воздушного судна и предотвращения распространения пламени", - говорится в сообщении.

Дальнейшие комментарии ВВСС даст по завершении работы комиссии по расследованию, назначенной Северо-Западным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.

Росавиация в ночь на 8 июля сообщила, что у севшего в "Пулково" 7 июля вечером самолета "Ямала" задымился двигатель. Аварийно-спасательная команда применила пенные средства тушения. По предварительным данным Росавиации, открытого пламени не наблюдалось, но было зафиксировано задымление.

Авиакомпаняи "Ямал" затем заявила, что информация о задымлении двигателя Superjet 100 не соответствует действительности.

Ссылаясь на очевидцев, перевозчик сообщил, что при выходе пассажиров из самолета по трапу специалист по наземному обслуживанию аэропорта, предположительно, заметил дым, выходящий из сопловой части двигателя, ошибочно воспринял его как пожар и вызвал аварийно-спасательный расчет аэропорта.

При выключении турбовентиляторного двигателя на земле возможно образование коксования, дымления в сопле двигателя, объяснила компания. При эксплуатации этот процесс является стандартным и никаких дополнительных действий для его устранения не предусматривает, отметила компания, добавив, что при посадке "каких-либо задымлений или перепадов температур не было, безопасности пассажиров ничего не угрожало".

"Прибывшая пожарная команда аэропорта "Пулково", несмотря на отсутствие признаков возгорания двигателей, приступила к обработке обоих двигателей и шасси самолета пожарной пеной. В результате неслаженных действий исправный самолет был залит водой и пеной", - говорится в сообщении.

Авиакомпания и Росавиация выясняют обстоятельства случившегося.