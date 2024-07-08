Задымление двигателя самолета произошло после посадки в Пулково

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Задымление двигателя самолета Superjet 100 авиакомпании "Ямал" произошло после посадки в петербургском аэропорту "Пулково" в воскресенье, сообщила Росавиация.

"В воскресенье 7 июля около 20:00 по Москве техник в аэропорту "Пулково" после заруливания самолета Superjet 100 авиакомпании "Ямал" (прилетел из Салехарда) на стоянку, выключения двигателей и начала штатной высадки пассажиров сообщил о возгорании мотора воздушного судна. Высадка всех 87 пассажиров была закончена штатно - пострадавших среди них и экипажа самолета нет", - сказано в сообщении ведомства.

Прибывшая аварийно-спасательная команда, согласно инструкции, применила пенные средства тушения. По предварительным данным, открытого пламени не наблюдалось, зафиксировано задымление.

Росавиация проводит анализ случившегося.