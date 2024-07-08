ВС поддержал арест имущества экс-президента Анталбанка Мухиева на 24 млрд рублей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Судебная коллегия Верховного суда России 4 июля поддержала арест имущества бывшего президента московского Анталбанка Магомеда Мухиева на сумму 23,7 млрд рублей, сказано в определении на сайте суда.

ВС отменил судебные акты об аресте имущества родственников Мухиева. В этой части заявление о принятии мер обеспечения направляется на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

Жалобы Мухиева и его родственников поданы на определение ВС, который 26 января отказал им в отмене постановления кассационного суда об аресте имущества экс-банкира на 23,7 млрд рублей.

Арбитражный суд Московского округа 27 сентября 2023 года при рассмотрении жалобы госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий Анталбанка) принял обеспечительные меры в виде ареста имущества Мухиева и его родственников в пределах 23,7 млрд рублей.

Кассационный суд тогда отменил решение судов нижестоящих инстанций, отказавших АСВ в принятии мер обеспечения.

7 июня в Арбитражный суд Москвы поступили требования признанных банкротами банков "Содружество" (3,9 млрд рублей), МРБ (1,8 млрд рублей), Гринфилдбанка (5 млрд рублей), Дорис банка (5,9 млрд рублей), НСТ-Банка (6,1 млрд рублей), "Максимум" (1,8 млрд рублей), "Лада-кредит" (3,7 млрд рублей) и РБС (4,7 млрд рублей). 11 июня в суд поступило требование АСВ в размере 5,3 млрд рублей. Банки в лице АСВ просят включить свои требования в реестр кредиторов Мухиева. Общий размер этих требований составил 38,2 млрд рублей.

Замоскворецкий суд в августе 2019 года признал Мухиева виновным в мошеннических действиях.

Совокупный размер требований кредиторов, включенных в реестр экс-банкира, составляет 23,7 млрд рублей, при этом приостановлено рассмотрение требований по заявлениям ряда банков до установления размера субсидиарной ответственности контролировавших должников лиц.

Требования возникли из субсидиарной ответственности Мухиева по обязательствам группы банков, в которую, в том числе, входили Анталбанк, Дорис банк, Региональный банк сбережений (РБС), "Лада-кредит" и Гринфилдбанк, бенефициарным владельцем которых был должник, например, в связи с выдачей заведомо невозвратных кредитов техническим компаниям.

Арбитражный суд Москвы 30 июля 2021 года признал обоснованным требование Анталбанка в лице АСВ о банкротстве Мухиева. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов гражданина и включил в реестр его кредиторов требование Анталбанка в размере 8,9 млрд рублей.

2 декабря 2021 года суд признал обоснованным и включил в реестр кредиторов должника требование Дорис банка к Мухиеву на сумму 5,3 млрд рублей. Позднее в реестр кредиторов также были включены требования РБС (660,7 млн рублей), банка "Лада-кредит" (2,8 млрд рублей), Гринфилдбанка (6 млрд рублей).

3 февраля 2022 года суд признал Мухиева банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

Девятый арбитражный апелляционный суд 25 июля 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 23 мая по заявлению финансового управляющего запретил Мухиеву выезд за пределы РФ. 18 августа 2023 года суд первой инстанции отказал Мухиеву в досрочной отмене запрета на выезд из РФ. В конце ноября2023 года апелляция оставила отказ в силе.

Экс-президент Анталбанка Мухиев зимой 2016 года был арестован по подозрению в хищении более 30 млрд рублей. 10 марта 2023 года стало известно об освобождении Мухиева из ФКУ "Следственный изолятор №1 ФСИН" (СИЗО "Матросская тишина") в связи с отбытием наказания.

Расследование хищений началось в конце декабря 2015 года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, "Лада-кредит", Дорис банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум". Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года по заявлению Банка России признал несостоятельным (банкротом) Анталбанк. Суд тогда открыл конкурсное производство в отношении банка и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Анталбанк по итогам первого полугодия 2015 года занимал 181-е место по размеру активов и 142-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".