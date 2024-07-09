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Работа аэропорта Волгограда ограничена

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рейсы на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ограничения воздушного пространства в регионе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Международный аэропорт Волгоград".

"Из-за ограничений, введенных в регионе, на использование воздушного пространства рейс авиакомпании RedWings из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов, рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Антальи - во Владикавказ. Задерживается вылет авиакомпании "Аэрофлот" в Москву. Также задержано прибытие еще одного рейса из столицы. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены", - сказал сотрудник ведомства.

Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на вторник беспилотники атаковали нефтебазу в Калаче-на-Дону и подстанцию в городе Фролово. В результате падения обломков возникли возгорания на подстанции и нефтебазе.

Андрей Бочаров Волгоград Волгоградская область
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