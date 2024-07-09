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БПЛА атаковали нефтебазу и подстанцию в Волгоградской области

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании на территории нефтебазы в Калаче-на-Дону и подстанции во Фролово в результате падения обломков БПЛА в ночь на вторник.

"Сегодня ночью, 9 июля, силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции городе Фролово и нефтебазе городе Калач-на-Дону. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено", - приводят слова Бочарова в телеграм-канале региональной администрации.

Он добавил, что на месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила, что "в городе Калач-на-Дону на территории частной нефтебазы происходит горение емкостей с бензином".

"Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Волгоградская область Калач-на-Дону Фролово
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