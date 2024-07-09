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Пожар на волгоградской нефтебазе тушат два пожарных поезда

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области задействовали два пожарных поезда для тушения пожара на нефтебазе в Калаче-на-Дону, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД).

Поезда вышли со станций имени Максима Горького и Котельниково. Их используют для заправки автоцистерн водой.

На предприятии заверили, что угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет, поезда следуют в штатном режиме.

Утром 9 июля волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил, что нефтебаза в Калаче-на-Дону и подстанция во Фролове загорелись из-за падения обломков беспилотников. По данным губернатора и областного управления МЧС, обошлось без погибших и потерпевших. Подстанцию быстро потушили, на нефтебазе горят емкости с бензином.

Работа аэропорта Волгограда остановлена из-за ограничения воздушного пространства в регионе.

Андрей Бочаров МЧС РЖД Волгоградская область Приволжская железная дорога Калач-на-Дону Фролово
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