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Электроснабжение жителей четырех регионов юга России возобновлено

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Энергетики возобновили нарушенное из-за жары электроснабжение в четырех регионах юга России, сообщает Минэнерго РФ в своем телеграм-канале.

"Электроснабжение потребителей в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и республике Адыгея возобновлено. Восстановлена работа объектов генерации", - говорится в сообщении.

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Ранее в телеграм-канале Минэнерго РФ сообщалось, что аномально высокая температура воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России. По данным министерства, в Ростовской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае и Адыгее без электричества оставались около 600 тыс. жителей.

В понедельник губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о частичном ограничении подачи электроэнергии на предприятия региона из-за жары для минимизации отключения света в домах граждан. Он не уточнил, в каком объеме будет ограничено энергоснабжение предприятий, отметив лишь, что "ограничения не повлияют на их работу".

Сообщалось также, что из-за аварийного отключения блока на Новочеркасской ГРЭС, планового ремонта одного из блоков атомной электростанции, аварийных ремонтов блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2 из энергосистемы региона выбыло около 1 ГВт.

"Ситуация в энергоснабжении донского региона экстремальная", - заявил накануне замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко. В настоящее время энергоблок N7 Новочеркасской ГРЭС включен в сеть.

Объем энергопотребления, как отмечала пресс-служба губернатора, приближается к предельному. В связи с этим на уровне федеральных структур, отвечающих за функционирование энергосистемы Ростовской области, были приняты решения о временных ограничениях подачи электроэнергии для предприятий и граждан.

Сообщалось, что из-за отключения электричества в Астрахани не работают светофоры. Ранее пресс-служба губернатора Астраханской области со ссылкой на "Россети-Юг" - "Астраханьэнерго" сообщала о локальном отключении ряда потребителей Астрахани в результате технологического нарушения. В настоящее время часть потребителей уже обеспечена электроэнергией.

Минэнерго РФ Астраханская область Ростовская область Краснодарский край Адыгея
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