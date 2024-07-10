Что случилось этой ночью: среда, 10 июля

Украина получит $1 млрд на усиление ПВО, демократы поддержали Байдена, испанцы вышли в финал Евро-2024

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США и их союзники предоставят Украине дополнительные возможности противовоздушной обороны. На эти цели будет выделено более $1 млрд, говорится в совместном заявлении США, Нидерландов, Германии, Италии и Румынии.

- По итогам закрытой встречи демократы в Конгрессе США заявили о поддержке планов Джо Байдена продолжать борьбу за пост лидера страны, сообщило издание The Hill.

- Американская разведка обвинила РФ в попытках повлиять на президентские выборы в США с помощью соцсетей. При этом Китай, по данным разведки, не имеет таких планов, т.к. не видит особой выгоды в выборе между двумя партиями, которые, по его мнению, стремятся сдерживать Пекин.

- Энергетики возобновили нарушенное из-за жары электроснабжение в четырех регионах юга России - Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и республике Адыгея, сообщило Минэнерго.

- Великобритания проведет ревизию оборонного сектора страны. Обзор определит будущую оборонную стратегию королевства и наметит дорожную карту для достижения расходов на оборону на уровне 2,5% ВВП, сообщили в офисе премьер-министра.

- Французская ракета Ariane 62 стартовала в первый тестовый полет. Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане, на орбиту выведены 11 исследовательских спутников.

- Сборная Испании со счетом 2:1 победила команду Франции в полуфинале Евро-2024. В финале Испания сыграет с победителем пары Нидерланды - Англия.