Поиск

Без электричества остаются около 600 жителей четырех регионов юга России

Без электричества остаются около 600 жителей четырех регионов юга России
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На юге России из-за жары нарушилось электроснабжение Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского края и Адыгеи, сообщает Минэнерго. Энергетики восстанавливают работу системы.

В РоссииОколо 1 тыс. МВт "выпало" из энергосистемы Ростовской областиЧитать подробнее

"Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России. По оперативным данным без энергоснабжения находятся: Ростовская область - более 324 тысяч человек, Краснодарский край и республика Адыгея - 181 тысяча человек, Астраханская область - 94,3 тысячи потребителей", - говорится в сообщении.

8 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что подачу электричества на предприятия частично ограничат из-за жары, чтобы минимизировать отключения в жилом секторе. о частичном ограничении подачи электроэнергии на предприятия региона из-за жары для минимизации отключения света в домах граждан. Он не уточнил, как именно будет ограничено энергоснабжение предприятий, заверив лишь, что "ограничения не повлияют на их работу".

Сообщалось также, что из-за аварийного отключения блока на Новочеркасской ГРЭС, планового ремонта одного из блоков атомной электростанции, аварийных ремонтов блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2 из энергосистемы региона выбыло около 1 ГВт.

"Ситуация в энергоснабжении донского региона экстремальная", - заявил накануне замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Владимира Клименко. В настоящее время энергоблок №7 Новочеркасской ГРЭС включен в сеть.

Объем энергопотребления, как отмечала пресс-служба губернатора, приближается к предельному. В связи с этим на уровне федеральных структур, отвечающих за функционирование энергосистемы Ростовской области, были приняты решения о временных ограничениях подачи электроэнергии для предприятий и граждан.

Из-за отключения электричества в Астрахани не работают светофоры. Ранее пресс-служба губернатора Астраханской области со ссылкой на "Россети-Юг" - "Астраханьэнерго" сообщала о локальном отключении ряда потребителей Астрахани в результате технологического нарушения. В настоящее время часть потребителей уже обеспечена электроэнергией.

Астраханская область Василий Голубев Адыгея Краснодарский край Ростовская область Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную

Песков заявил, что в больницу в Киеве попала недолжным образом примененная антиракета

Орешкин заявил, что в торговле с Индией 70% приходится на расчеты в нацвалютах

Лавров подтвердил поддержку кандидатуры Индии на место постоянного члена СБ ООН

Моди принял приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС

Атака более 20 БПЛА отражена в Ахтубинском районе Астраханской области

Переговоры Путина с Моди в расширенном составе решено не проводить

Переговоры Путина с Моди в расширенном составе решено не проводить

Дума отменила идентификацию при оплате ЖКУ и налогов на сумму до 60 тысяч рублей

Дума отменила идентификацию при оплате ЖКУ и налогов на сумму до 60 тысяч рублей

В Минобрнауки РФ подтвердили задержание ректора Балтийского университета

В Минобрнауки РФ подтвердили задержание ректора Балтийского университета
Изменение налоговой системы

Дума приняла во II чтении поправки в Бюджетный кодекс с учетом корректировки налогов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });