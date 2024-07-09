Без электричества остаются около 600 жителей четырех регионов юга России

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На юге России из-за жары нарушилось электроснабжение Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского края и Адыгеи, сообщает Минэнерго. Энергетики восстанавливают работу системы.

"Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России. По оперативным данным без энергоснабжения находятся: Ростовская область - более 324 тысяч человек, Краснодарский край и республика Адыгея - 181 тысяча человек, Астраханская область - 94,3 тысячи потребителей", - говорится в сообщении.

8 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что подачу электричества на предприятия частично ограничат из-за жары, чтобы минимизировать отключения в жилом секторе. о частичном ограничении подачи электроэнергии на предприятия региона из-за жары для минимизации отключения света в домах граждан. Он не уточнил, как именно будет ограничено энергоснабжение предприятий, заверив лишь, что "ограничения не повлияют на их работу".

Сообщалось также, что из-за аварийного отключения блока на Новочеркасской ГРЭС, планового ремонта одного из блоков атомной электростанции, аварийных ремонтов блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2 из энергосистемы региона выбыло около 1 ГВт.

"Ситуация в энергоснабжении донского региона экстремальная", - заявил накануне замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Владимира Клименко. В настоящее время энергоблок №7 Новочеркасской ГРЭС включен в сеть.

Объем энергопотребления, как отмечала пресс-служба губернатора, приближается к предельному. В связи с этим на уровне федеральных структур, отвечающих за функционирование энергосистемы Ростовской области, были приняты решения о временных ограничениях подачи электроэнергии для предприятий и граждан.

Из-за отключения электричества в Астрахани не работают светофоры. Ранее пресс-служба губернатора Астраханской области со ссылкой на "Россети-Юг" - "Астраханьэнерго" сообщала о локальном отключении ряда потребителей Астрахани в результате технологического нарушения. В настоящее время часть потребителей уже обеспечена электроэнергией.