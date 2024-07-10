Дума одобрила в первом чтении закон о штрафах за нарушении ПДД на самокатах

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении проект закона о штрафах за нарушение ПДД для лиц, использующих для передвижения электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Соответствующий законопроект № 560503-8 внесен в нижнюю палату парламента РФ Московской городской думой.

Так, поправки в статью 12.27 КоАП РФ предлагают ввести штраф в размере 1 тыс. рублей за невыполнение лицом, использующим для передвижения СИМ, обязанностей в связи с ДТП, участником которого он является. А за оставление места аварии предлагается взимать штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Согласно проекту закона, употребление лицом, использующим СИМ, алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования, повлечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Изменения также предлагается внести в статью 12.29 КоАП РФ, согласно им, нарушение ПДД лицом, использующим для передвижения СИМ, повлечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей. Если такое нарушение будет совершено в состоянии опьянения, то штраф составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, так же как и за передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Поправками в статью 12.30 КоАП предусматривается введение штрафа в размере до 1 тысячи рублей за нарушение ПДД, повлекшее создание помех в движении транспортных средств. Если же такое нарушение повлечет по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, то штраф для лица с СИМ составит от 1 тысячи до 1,5 тыс. рублей.

В пояснительной записке указано, что в Москве с 1 марта по 30 сентября 2023 года сотрудниками столичного управления ГИБДД пресечено 42652 нарушения со стороны лиц, использовавших для передвижения СИМ. Общие показатели аварийности с участием СИМ за девять месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года: количество ДТП - 665 (+ 313% к показателю 2022 года), погибли два человека, пострадали 700 человек (+ 324% к показателю 2022 года). Среди них 70% - ДТП с участием арендных электросамокатов, 30% - с участием частных СИМ.

В пояснительной записке также отмечается, что с 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения РФ, которыми было установлено определение понятия "средство индивидуальной мобильности" (СИМ) - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Вместе с тем разработчики инициативы отмечают, что несмотря на включение СИМ в ПДД, число аварий с их участием кратно возросло; следовательно, вопрос совершенствования регулирования порядка организации дорожного движения в части более подробной регламентации прав и обязанностей лиц, использующих для передвижения СИМ, и их ответственности за допущенные нарушения остается актуальным.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале в среду сообщил, что "продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей на электросамокатах". "Людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, прежде всего это касается детей. В этом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности уже в два с половиной раза больше, чем в прошлом за аналогичный период. К сожалению, есть и смертельные исходы", - написал Володин.