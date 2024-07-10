Ректор Балтийского университета арестован на два месяца

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Калининграде Ленинградский районный суд поместил под стражу до 8 сентября ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александра Федорова, сообщила пресс-служба областного суда.

Федоров был задержан 9 июля. Областное управление СКР возбудило против него и его заместителя Елены Мялкиной уголовное дело о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК).

По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 ректор незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда. Проректор вуза собирала эти доплаты и передавала руководителю. Всего подозреваемые присвоили свыше 18 млн рублей.

Дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ по Калининградской области.

Мялкиной меру пресечения изберут позднее 10 июля.

Доктор философских наук Федоров возглавил БФУ имени Канта в сентябре 2019 года. До этого он был ректором Нижегородского государственного педагогического университета.