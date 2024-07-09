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В Минобрнауки РФ подтвердили задержание ректора Балтийского университета

В Минобрнауки РФ подтвердили задержание ректора Балтийского университета
Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минобрнауки России в курсе задержания ректора Балтийского федерального университета имени И. Канта Александра Федорова и готово оказывать содействие следствию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее во вторник следственными органами СК России по Калининградской области в отношении Федорова и его заместителя Елены Мялкиной было возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенными группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года подозреваемые присвоили свыше 18 млн рублей. Сделали это они с помощью незаконной схемы денежных поощрений подчиненных.

В пресс-службе университета сообщали, что в ближайшее время Министерство науки и высшего образования РФ назначит временно исполняющего обязанности ректора БФУ им. И. Канта.

Ранее в одном из телеграмм-каналов региона появилась фотография, на которой можно узнать ректора, сидящего на стуле. Перед ним стоит стол, на котором сотрудники правоохранительных органов проверяют разложенные пятитысячные купюры в большом количестве.

Доктор философских наук Федоров возглавил БФУ им. Канта в сентябре 2019 года. До этого он являлся ректором Нижегородского государственного педагогического университета.

Балтийский университет Калининградская область Минобрнауки Елена Мялкина Александр Федоров
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