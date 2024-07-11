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Минобрнауки назначило врио ректора Балтийского университета

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минобрнауки назначило временно исполняющим обязанности ректора Балтийского федерального университета имени Канта проректора вуза Максима Демина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

9 июля стало известно, что в отношении ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной возбудили уголовное дело о присвоении и растрате. Они были задержаны и арестованы на два месяца.

По версии следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года подозреваемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 млн рублей.

Доктор философских наук Федоров возглавил БФУ в сентябре 2019 года, до того он был ректором Нижегородского государственного педагогического университета.

Демин с 2020 года занимает пост проректора по научной работе вуза.

БФУ Минобрнауки Балтийский университет Максим Демин Александр Федоров Калининград
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