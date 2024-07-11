Задержанный за подготовку теракта в Адыгее признался в связи с ИГ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ФСБ опубликовала видео показаний мужчины, задержанного ранее за подготовку нападения на православный храм в Майкопе.

На видео задержанный сообщил, что планировал "перелезть через забор и поджечь церковь".

Он также заявил, что смотрел ролик запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и следовал их указаниям.

У мужчины был обнаружен флаг запрещенной организации. Задержанный признался, что собирался зарезать охранника церкви.

Из видео следует, что атаковать планировалось Свято-Успенский собор в Майкопе.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в столице Адыгеи уроженца одной из стран Центральной Азии, планировавшего нападение на православный храм. Возбуждено дело по статье о теракте.