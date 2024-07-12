Обвиняемый в попытке нападения на Свято-Успенский собор в Майкопе арестован

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Майкопский городской суд арестовал обвиняемого в попытке террористического нападения на Свято-Успенский собор в Майкопе (Адыгея) уроженца Таджикистана Идриса Идибекова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Идибекова отправили под арест на два месяца, до 10 сентября включительно.

Он добавил, что обвиняемый - уроженец Душанбе, имеет двойное гражданство - России и Таджикистана.

В четверг ФСБ сообщило о предотвращении нападения на Свято-Успенский собор в Майкопе, которое готовилось сторонником запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

По данным спецслужбы, мужчина "готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) города Майкоп и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания, провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства".

В ФСБ добавили, что подозреваемый планировал снимать атаку на видео, "для последующего размещения в сети Интернет в целях пропаганды идей международной террористической организации (МТО) на фоне совершенного резонансного преступления". После теракта он намеревался скрыться за рубежом.

Его деятельность своевременно выявили и пресекли. У него обнаружены и изъяты запрещенные материалы ИГ, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены.