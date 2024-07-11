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ФСБ предотвратила вооруженное нападение на православный храм в Адыгее

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении нападения на православный храм в Адыгее, которое готовилось членом запрещенной в РФ международной террористической организации, выходцем из Центральной Азии.

По данным ФСБ, мужчина "готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) города Майкоп и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания, провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства".

Возбуждено дело по статье о теракте.

В ФСБ добавили, что подозреваемый планировал снимать атаку на видео, "для последующего размещения в сети Интернет в целях пропаганды идей международной террористической организации (МТО) на фоне совершенного резонансного преступления".

После теракта он намеревался скрыться за рубежом.

"В ходе проведенных мероприятий его деятельность своевременно выявлена и пресечена. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы МТО, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства", - заявили в спецслужбе.

Там не раскрыли других подробностей дела.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены.

Адыгея Майкоп ФСБ
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