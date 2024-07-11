Число пострадавших в результате обстрелов Шебекина в четверг выросло до 12

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о втором за сутки украинском обстреле территории Шебекинского городского округа.

"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщина с поверхностным осколочным ранением головы доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения ног и рук. Медики Шебекинской ЦРБ оказали им необходимую помощь, лечение будут получать амбулаторно", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Кроме того, по его информации, после дневного обстрела за медицинской помощью самостоятельно обратились еще двое мужчин - по оценке врачей, состояние у пострадавших удовлетворительное, они отпущены домой на амбулаторное лечение.

"Таким образом, в результате двух обстрелов города Шебекино различные ранения получили 12 мирных жителей", - уточнил Гладков.

Ранее в четверг он сообщал о семи пострадавших при обстреле Шебекина.