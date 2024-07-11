Пять детей пострадали при сбросе взрывчатки с БПЛА в Шебекино

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино украинский беспилотник сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома, в результате чего были ранены дети.

"Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения", - написал Гладков в телеграм-канале в четверг.

По его словам, двое из них в тяжелом состоянии доставляются в медучреждение, а троим медики оказали первую помощь и также везут в больницу.