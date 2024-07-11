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В результате обстрела Шебекина ранены семь человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино, там были ранены семь человек.

"Пострадали семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин. Одну женщину с осколочным ранением (...) бригада скорой доставляет в больницу №2 Белгорода. У еще одной женщины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения (...). Медики доставляют ее в областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась", - написал губернатор в Telegam.

Еще четверо раненых сами обратились в Шебекинскую ЦРБ: им оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

"На текущий момент выявлены различные повреждения в двух соцобъектах и трех коммерческих объектах. "Осколками посечены 15 автомобилей, в трех МКД повреждены остекление и фасады", - добавил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино
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