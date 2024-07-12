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В Кремле заявили об отсутствии планов ограничивать доступ к YouTube

В Кремле заявили об отсутствии планов ограничивать доступ к YouTube
Фото: Didem Mente/Anadolu via Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти РФ не планируют ограничивать доступ к YouTube, сложности в работе сервиса связаны с проблемами с оборудованием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, планов таких не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос, не планирует ли Россия обращаться к YouTube с просьбой урегулировать ситуацию с оборудованием, Песков сказал: "Я не исключаю, что наши соответствующие компании и ведомства обращались к YouTube. Там же диалог ведется, но это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка, это же не мы были инициаторами. Компания сама избрала этот путь, мы можем сожалеть только в этой связи, но, конечно же, уход имеет свои технологические последствия".

На уточняющий вопрос, о каких последствиях идет речь, он пояснил: "Ну вот в плане той ситуации, которая возникла с оборудованием".

Ранее в пятницу "Ростелеком" предупредил о технических проблемах в работе принадлежащего компании Google оборудования, используемого на сетевой инфраструктуре российского оператора, что может повлиять на качество работы YouTube. Как говорится в сообщении "Ростелекома", данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе - в основном, видеохостинга YouTube (система Google Global Cache).

"Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - отмечает компания.

YouTube Google Дмитрий Песков Ростелеком
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