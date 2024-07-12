"Ростелеком" предупредил о возможном ухудшении работы YouTube в РФ

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - "Ростелеком" предупредил о технических проблемах в работе принадлежащего компании Google оборудования, используемого на сетевой инфраструктуре российского оператора, что может повлиять на качество работы YouTube.

Как говорится в сообщении "Ростелекома", данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе - в основном, видеохостинга YouTube (система Google Global Cache).

"Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - отмечает компания.