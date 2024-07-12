Поиск

"Ростелеком" предупредил о возможном ухудшении работы YouTube в РФ

"Ростелеком" предупредил о возможном ухудшении работы YouTube в РФ
Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - "Ростелеком" предупредил о технических проблемах в работе принадлежащего компании Google оборудования, используемого на сетевой инфраструктуре российского оператора, что может повлиять на качество работы YouTube.

Как говорится в сообщении "Ростелекома", данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе - в основном, видеохостинга YouTube (система Google Global Cache).

"Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - отмечает компания.

YouTube Ростелеком Google
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

РФ приостановит японский промысел морской капусты в районе курильского острова Сигнальный

Мошенники создают фейковые сайты СКР якобы для помощи ветеранов СВО

Предполагаемого агента украинских спецслужб задержали в Крыму

ФАС выступила за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа

ФАС выступила за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа

Начальник ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после ЧП с заложниками в СИЗО

Начальник ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после ЧП с заложниками в СИЗО

В Курской области за день уничтожено 19 дронов

Кремль рассматривает планы размещения ракет США в ФРГ как возвращение атрибутов холодной войны

Кремль рассматривает планы размещения ракет США в ФРГ как возвращение атрибутов холодной войны

Что произошло за день: четверг, 11 июля

Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации

Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });