Поиск

Песков не в курсе замедления работы WhatsApp в регионах

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Кремлю не известно о замедлении мессенджера WhatsApp в ряде регионов страны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это, наверное, меры, связанные с антитеррористической борьбой. Но никакого замедления нет. Я об этом не располагаю информацией", - отметил он.

О том, что к WhatsApр в России уже применяются такие технологические меры, как замедление, "Парламентской газете" 12 июля сообщил депутат Госдумы Антон Немкин. Он объяснил эти меры тем, что администрация WhatsApp не реагирует на требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях. Депутат допустил, что "следующим шагом вполне может стать и блокировка", но добавил, что "пока такое решение не принято".

Также 12 июля "Ростелеком" предупредил о технических проблемах в работе принадлежащего компании Google оборудования, используемого на сетевой инфраструктуре российского оператора, что может повлиять на качество работы YouTube. Это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе - в основном, видеохостинга YouTube (система Google Global Cache).

"Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - отметил оператор.

Песков в тот день заявил, что у властей нет планов блокировать YouTube.

Дмитрий Песков WhatsApp Антон Немкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Открыто движение по крупным автодорожным обходам Твери и Тольятти

Подать заявки на IT-отсрочку от срочной службы можно с 24 июля по 6 августа

Подать заявки на IT-отсрочку от срочной службы можно с 24 июля по 6 августа

Заседание суда по делу журналиста WSJ Гершковича перенесли с 13 августа на 18 июля

"Прямая линия" с Путиным планируется зимой в совмещенном формате

"Прямая линия" с Путиным планируется зимой в совмещенном формате
Военная операция на Украине

В результате обстрела Шебекинского округа ранены четверо

Проезда по Крымскому мосту на полуостров ждут 1100 машин

Проезда по Крымскому мосту на полуостров ждут 1100 машин

Что произошло за день: понедельник, 15 июля

Red Wings предложила увеличить субсидирование летного часа Superjet 100

Минобороны РФ сообщило о завершении весеннего призыва в армию

ВТБ согласовал в правительстве сделку с Почта банком

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });