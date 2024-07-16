Песков не в курсе замедления работы WhatsApp в регионах

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Кремлю не известно о замедлении мессенджера WhatsApp в ряде регионов страны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это, наверное, меры, связанные с антитеррористической борьбой. Но никакого замедления нет. Я об этом не располагаю информацией", - отметил он.

О том, что к WhatsApр в России уже применяются такие технологические меры, как замедление, "Парламентской газете" 12 июля сообщил депутат Госдумы Антон Немкин. Он объяснил эти меры тем, что администрация WhatsApp не реагирует на требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях. Депутат допустил, что "следующим шагом вполне может стать и блокировка", но добавил, что "пока такое решение не принято".

Также 12 июля "Ростелеком" предупредил о технических проблемах в работе принадлежащего компании Google оборудования, используемого на сетевой инфраструктуре российского оператора, что может повлиять на качество работы YouTube. Это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе - в основном, видеохостинга YouTube (система Google Global Cache).

"Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - отметил оператор.

Песков в тот день заявил, что у властей нет планов блокировать YouTube.