МЧС РФ подтвердило крушение Superjet в Подмосковье

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Московской области, по предварительным данным, три члена экипажа погибли, подтвердила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"В Московской области потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве. На борту находилось три человека (члены экипажа), по предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет", - говорится в сообщении.

Глава Коломенского округа Александр Гречищев сообщил, что, по предварительной информации, на борту разбившегося самолета находились два пилота и штурман.

"Сейчас место падения оцеплено, работают экстренные службы", - написал он в своем телеграм-канале, сообщив, что выехал на место падения.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем в районе деревни Апраксино под Коломной потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100.

По данным Росавиации, воздушное судно выполняло полет без пассажиров. На борту находились три члена экипажа.

"Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации", - добавили в ведомстве.