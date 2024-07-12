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Испытательный аэродром в Смоленске реконструируют под нужды гражданской авиации

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Федеральное Министерство транспорта поддержало проект реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный" под нужды гражданской авиации, сообщает пресс-служба правительства области.

Этот вопрос обсудили глава Минтранса Роман Старовойт и губернатор региона Василий Анохин.

В рамках реконструкции в 2026-2027 годах планируется ремонт взлетно-посадочной полосы, воздушного перрона, строительство системы аэронавигации, аэровокзального комплекса, а также других зданий и сооружений. В 2025 году будет разработана проектная документация и выполнены все подготовительные работы. Уже разработаны предпроектные предложения по аэродрому.

В государственную собственность Смоленской области передан земельный участок, на котором располагается объект. Кроме того, прорабатываются вопросы привлечения финансирования реконструкции "Смоленска-Северного" в рамках "инфраструктурного меню", а также частных инвестиций.

"Благодаря поручению президента России в ближайшие годы будет реконструирован аэродром "Смоленск-Северный". Организация воздушного сообщения с другими регионами страны увеличит турпоток и создаст дополнительные стимулы для роста бизнеса", - прокомментировал Анохин.

Реконструкцию аэродрома прорабатывают по поручению президента, которое было сформулировано после совещания о социально-экономическом развитии Смоленской области, состоявшегося в сентябре 2023 года.

Аэродром "Смоленск-Северный" - экспериментальный (испытательный) аэродром. Сейчас он способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, а также вертолеты всех типов.

Минтранс Роман Старовойт Смоленская область Василий Анохин Смоленск-Северный
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