Восстановление Смоленской крепостной стены потребует более 4,2 млрд руб.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На работы по восстановлению памятника оборонного зодчества VI-VIII веков Смоленской крепостной стены требуется более 4,2 млрд рублей, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Об этом она сказала в субботу в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области, которое в режиме видеоконференцсвязи провел президент РФ Владимир Путин.

"Первоочередные противоаварийные работы оцениваются в 263 млн рублей, восстановление 30 объектов - это 4,2 млрд рублей", - сообщила Любимова.

Она также отметила, что с 2018 года объект находится под управлением Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. С 2019 года Министерство культуры ведет поэтапное восстановление объектов крепости. За эти годы на поддержание крепостной стены было выделено порядка 140 млн рублей. Однако, по словам Любимовой, указанных средств и проведенных работ недостаточно.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин обратился к Путину с просьбой поддержать восстановление крепости. "Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с просьбой от всех смолян, поддержать реставрационные работы на Смоленской крепостной стене в рамках разработанного плана, поскольку это лицо города и региона", - сказал он.

Анохин добавил, что план восстановления, разработанный Минкультом, рассчитан на 3-4 года. После реставрации крепостную стену предполагается использовать в туристических, коммерческих и образовательных целях.

Врио губернатора также проинформировал, что в настоящее время части стены находятся в аварийном состоянии, особенно ряд прясел крепости и башня Волкова, которая скололась пополам и сейчас ее держат опоры. Часть зубцов на пряслах фактически утрачена, распадается кладка.

Смоленская крепость является крупнейшей кирпичной крепостью мира, сохранившейся до настоящего времени.