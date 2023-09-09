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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Восстановление Смоленской крепостной стены потребует более 4,2 млрд руб.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На работы по восстановлению памятника оборонного зодчества VI-VIII веков Смоленской крепостной стены требуется более 4,2 млрд рублей, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Об этом она сказала в субботу в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области, которое в режиме видеоконференцсвязи провел президент РФ Владимир Путин.

"Первоочередные противоаварийные работы оцениваются в 263 млн рублей, восстановление 30 объектов - это 4,2 млрд рублей", - сообщила Любимова.

Она также отметила, что с 2018 года объект находится под управлением Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. С 2019 года Министерство культуры ведет поэтапное восстановление объектов крепости. За эти годы на поддержание крепостной стены было выделено порядка 140 млн рублей. Однако, по словам Любимовой, указанных средств и проведенных работ недостаточно.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин обратился к Путину с просьбой поддержать восстановление крепости. "Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с просьбой от всех смолян, поддержать реставрационные работы на Смоленской крепостной стене в рамках разработанного плана, поскольку это лицо города и региона", - сказал он.

Анохин добавил, что план восстановления, разработанный Минкультом, рассчитан на 3-4 года. После реставрации крепостную стену предполагается использовать в туристических, коммерческих и образовательных целях.

Врио губернатора также проинформировал, что в настоящее время части стены находятся в аварийном состоянии, особенно ряд прясел крепости и башня Волкова, которая скололась пополам и сейчас ее держат опоры. Часть зубцов на пряслах фактически утрачена, распадается кладка.

Смоленская крепость является крупнейшей кирпичной крепостью мира, сохранившейся до настоящего времени.

Смоленск Смоленская область Минкультуры РФ Ольга Любимова Василий Анохин Смоленская крепостная стена
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