Межвузовский кампус за 15 млрд руб. планируется построить в Смоленске

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Объем капитальных вложений в строительство межвузовского кампуса в Смоленске составит 15 млрд рублей, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Речь об этом шла в субботу на совещании в режиме видеоконференцсвязи по вопросам социально-экономического развития Смоленской области с участием президента России Владимира Путина.

"Предварительный объем капитальных вложений на реализацию двух этапов составляет 15 млрд рублей. На реализацию первого этапа потребуется более 6 млрд рублей. В 2024 году регион за счет собственных средств начнет проектирование, а дальше с 2025 года мы обеспечим финансирование первого этапа за счет средств федерального бюджета", - сказал Фальков.

В свою очередь врио губернатора Смоленской области Василий Анохин отметил, что строительство межвузовского кампуса будет вестись в два этапа.

"Первый этап - это трехлетний, охватывающий 2024-2026 годы, и второй этап - двухлетний, 2027-2028 годы. (...) Для кампуса мы выбрали уникальные специальности - это трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования и креативные индустрии. В результате на базе кампуса будет выработана совершенно новая система подготовки кадров, основанная в первую очередь на практико-ориентированном и междисциплинарном подходах к организации обучения. Разместить кампус мы хотим в историческом центре Смоленска", - сказал он.

Анохин отметил, что реализация проекта кампуса приведет к серьезной трансформации экономического уклада региона.

"К 2030 году мы планируем, что доля высокотехнологических отраслей в структуре ВРП увеличится до 25%. Мы готовы приступить к реализации кампуса и начинать проектировать уже в 2024 году, с тем чтобы уже к 2029 году завершить его строительство и выпускать новых специалистов", - добавил врио губернатора.