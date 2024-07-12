На месте крушения Superjet начали работать спасатели

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье пожарно-спасательные подразделения начали разбирать завалы на месте крушения Sukhoi Superjet 100 под Коломной, к месту ЧП дополнительно направлена группа из 30 спасателей, сообщила пресс-служба МЧС.

"На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 работают пожарно-спасательные подразделения. Кроме того, к месту происшествия направлены спасатели отряда Центроспас и центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" в количестве более 30 человек и семи единиц техники", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, лайнер вылетел с завода, где производился ремонт, и направился в аэропорт "Внуково", но потерпел крушение в лесном массиве под Коломной. Сообщалось, что он летел после заводского ремонта во "Внуково". На борту были два пилота и штурман.

Как сообщила Росавиация, расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации. СК расследует по факту крушения уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель людей.