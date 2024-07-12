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На месте крушения Superjet под Коломной нашли черные ящики

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье нашли оба черных ящика, сообщил телеканалу "Россия-1" руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

"Совместно с правоохранительными органами и комиссией Межгосударственного авиационного комитета проводится расследование", - добавил он.

Самолет 2014 года выпуска после заводского ремонта вылетел во "Внуково" и разбился. Пассажиров на борту не было, там находились только три члена экипажа.

По данным прокуратуры, самолет принадлежит "Газпром-авиа".

"Самолету 10 лет, ситуация неочевидная, причины могут быть разными. Самое неправильное сейчас - спешить с выводами", - сказал "Интерфаксу" представитель "Ростеха" и пообещал всю необходимую помощь следствию.

Sukhoi Superjet 100 Superjet Внуково Подмосковье Ростех Росавиация Дмитрий Ядров
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