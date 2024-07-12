Пентагон сообщил о телефонном разговоре Остина с Белоусовым

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщила пресс-секретарь оборонного ведомства США Сабрина Сингх.

По ее словам, Остин в ходе разговора "подчеркнул важность поддержания каналов связи".

В прошлый раз, как сообщалось, министры беседовали 25 июня. Тогда Пентагон также информировал, что американский министр говорил о важности поддержания каналов связи.