Белоусов заявил Остину об опасности эскалации обстановки из-за поставок США оружия Киеву

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил об опасности дальнейшей эскалации обстановки в связи с поставками США вооружений для армии Украины, сообщило Минобороны РФ.

"Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. А.Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

"Также были обсуждены другие вопросы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что телефонный разговор Белоусова и Остина состоялся 25 июня по инициативе американской стороны.

25 июня Пентагон сообщил, что во время разговора с Белоусовым Остин отметил важность поддержания каналов коммуникации.

23 июня министерство обороны России возложило на Вашингтон и Киев ответственность за атаку ракетами ATACMS на Севастополь.

"Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США", - сообщило в тот день Минобороны РФ.

"Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет, прежде всего, Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными", - заявили 23 июня в российском военном ведомстве.

В предыдущий раз телефонные переговоры министров обороны, а также начальников Генштабов России и США состоялись в марте 2023 года после инцидента с американским беспилотником, который упал в Черное море.